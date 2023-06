Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Brock: Kettensägen und Freischneider gestohlen; Walsrode

A7: Lkw löst Waldbrand aus (Foto anbei); Munster: Unfall: Motorrad übersehen; Schwarmstedt: Unfall: Vorfahrt missachtet

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.06.2023 Nr. 1

13.06 / Kettensägen und Freischneider gestohlen

Brock: In der Zeit zwischen Sonntag, 04.06.23 und Dienstag, 13.06.23 entwendeten Unbekannte aus Lagerräumen eines Gehöfts im Soltauer Ortsteil Brock drei Kettensägen und einen Freischneider der Marke Stihl. Der Schaden wird auf rund 1.400 Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

13.06 / Lkw löst Waldbrand aus (Foto anbei)

Walsrode / A7: Aufgrund eines technischen Defekts am Auflieger eines Sattelzugs kam es am Dienstagnachmittag auf der A7, Höhe Anschlussstelle Westenholz, Fahrtrichtung Hannover, zu Funkenflug, der den Grünstreifen neben der Autobahn entzündete. Das Feuer griff schnell auf das Unterholz des daneben befindlichen Waldstücks über, sodass eine Fläche von etwa 2500 Quadratmetern in Brand geriet. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte ihn. Personen wurden nicht verletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten drei Fahrstreifen bis etwa 16.20 Uhr gesperrt werden.

13.06 / Unfall: Motorrad übersehen

Munster: An der Kreuzung Hindenburgallee/Klappgarten kam es am Dienstagmorgen, gegen 07.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 76jährige Autofahrerin hatte den 16jährigen Zweiradfahrer übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Bei dem Unfall wurde der Jugendliche leicht verletzt.

13.06 / Unfall: Vorfahrt missachtet

Schwarmstedt: Ein 79jähriger Autofahrer missachtete am Dienstagvormittag, gegen 09.50 Uhr auf der Neustädter Straße die Vorfahrt eines 52jährigen Pkw-Fahrers. Der Verursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf rund 21.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell