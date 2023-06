Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Auseinandersetzung; Videokamera vertreibt Einbrecher; Grünfläche brennt; Scheune gerät in Brand; Schuppenbrand; Gefahrgutaustritt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.06.2023 Nr. 1

15.06 Auseinandersetzung

Bad Fallingbostel / Oerbke: Zwischen zwei Bewohnern des Ankunftszentrums, im Hartemer Weg in Oerbke, kam es am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung, bei der das 26jährige Opfer mit Gasflaschen beworfen worden sein soll. Anschließend kam es zu gegenseitigen Beleidigungen und Bedrohungen. Die Polizei leitete diverse Ermittlungsverfahren ein.

16.06 Videokamera vertreibt Einbrecher

Schneverdingen: Am frühen Freitagmorgen versuchten unbekannte Täter an der Straße "Am Holzfeld" erst über das Kellerfenster und anschließend über die Terrassentür in ein Wohnhaus einzubrechen. Als die unbekannten Täter feststellten, dass sie bei der Tatausführung durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet wurden, flohen sie vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191-93800 entgegen.

15.06 Grünfläche brennt

Walsrode: Am Donnerstag geriet auf bisher unbekannte Art und Weise eine Grün-/Weidefläche an der Hannoverschen Straße in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei Walsrode hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter 05161-984480 entgegen.

15.06 Scheune gerät in Brand

Eickeloh: Aus bisher unbekannter Ursache geriet an der Feldstraße eine Scheune mit Holzverschlag in Brand. Durch das Feuer wurde die Scheune zerstört und darin befindliche landwirtschaftliche Anhänger beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein geschätzter Schaden von 100.000 Euro. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191-93800 entgegen.

15.06 Schuppenbrand

Soltau: An der Straße "Kleiner Ring" geriet aus bisher unbekannter Ursache ein Schuppen in Vollbrand. Das Feuer griff dabei auf einen daneben befindlichen Holzunterstand über. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

15.06 Gefahrgutaustritt

Bad Fallingbostel: Am Donnerstagabend kam es an der Gustav-de-Laval-Straße zu einem Gefahrgutaustritt aus einem dort abgestellten Sattelauflieger. Erste Messungen der Feuerwehr ergaben, dass es sich dabei um Chlorwasserstoffsäure handelte. Personen wurden nicht verletzt. Es kam zu zwischenzeitlichen Sperrungen umliegender Straßen. Die Polizei Bad Fallingbostel hat die Ermittlungen hinsichtlich möglicher Gefahrgutverstöße aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell