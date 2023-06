Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Moped von Grundstück gestohlen; Walsrode: Brand auf Balkon; Soltau

A7: Alkoholisiert Kontrolle über Pkw verloren

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.06.2023 Nr. 1

18.06 / Moped von Grundstück gestohlen

Soltau: Von einem Grundstück an der Celler Straße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag ein rotes Kleinkraftrad im Wert von rund 350 Euro. Auffällig an dem Fahrzeug ist das linke Rücklicht das mit Panzertape geklebt ist. Hinweise zum Verbleib nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

18.06 / Brand auf Balkon

Walsrode: Auf einem Balkon eines Wohnheims an der Robert-Koch-Straße gerieten am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zwei Stühle und ein Tisch in Brand. Das Feuer wurde durch Angestellte gelöscht. Die Feuerwehr war ebenfalls am Ort. Personen kamen nicht zu Schaden.

18.06 / Alkoholisiert Kontrolle über Pkw verloren

Soltau / A7: In der Nacht zu Sonntag, gegen 02.00 Uhr kam ein 29jähiger Autofahrer auf der A7, Richtung Hamburg, Bereich Soltau, alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, lenkte gegen, überschlug sich und kam im rechten Grünstreifen zum Stehen. Das Fahrzeug wies starke Beschädigungen im Frontbereich auf: Motorhaube, Dach und Stoßstange waren eingedrückt, das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 0,59 Promille. Die Polizeibeamten ließen zwei Blutproben entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

