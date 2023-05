POL-EU: Über drei Promille: Betrunkener Fahrzeugführer hatte keinen Führerschein

Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - Unbekannte betraten ein Speditionsgelände in der Kolumbusstraße und stahlen aus einem Werkstattanhänger Baumaterialen in Form von Gerätschaften, Maschinen und Kabeln. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Der Tatzeitraum wird zwischen Mittwoch (24. Mai, 18 Uhr) und Donnerstagmorgen (9 Uhr) vermutet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

