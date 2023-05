Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Autofahrt endet im Polizeigewahrsam

Euskirchen (ots)

Samstagnacht gegen 0 Uhr wurde die Polizei zu einem stehenden Pkw mit laufendem Motor in Euskirchen gerufen, dessen Fahrer soeben offenbar stark alkoholisiert vorgefahren sei. Bei Eintreffen der Polizei trafen die Beamten tatsächlich auf den Fahrer, der noch hinter dem Lenkrad sitzend im Alkoholrausch eingeschlafen war und stellten zudem frische Unfallbeschädigungen am Pkw fest. Nachdem der Motor ausgestellt wurde, bestritt der 35-jährige Mann aus Euskirchen, mit dem Pkw gefahren zu sein und begann sofort, wüste Beleidigungen und Drohungen gegen die Polizeibeamten auszusprechen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von nahezu 2 Promille Blutalkoholkonzentration, so dass der Mann zum Zwecke einer Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache Euskirchen verbracht wurde. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Aufgrund seines fortgesetzten aggressiven Verhaltens auf der Polizeiwache wurde der Mann mit dem Ziel der Ausnüchterung in polizeiliches Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt, u.a. wegen Beleidigung. Der unfallbeschädigte Pkw wurde sichergestellt.

