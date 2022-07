Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Pedelecs gestohlen

Haselünne (ots)

In der Nacht vom 28. auf den 29. Juli zwischen 22.00 Uhr und 9.00 Uhr, kam es in Haselünne in der Straße Lüttge Feld, zu einem Diebstahl von zwei Pedelecs. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Nebengebäude und entwendeten hieraus zwei Pedelecs der Marke "Pegasus". Die Schadenshöhe beträgt etwa 7000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne, Tel. 05961/958700, in Verbindung zu setzen.

