Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem: Verkehrsunfallflucht; Oerbke-Platzrandstraße: Durch Videowagen gemessen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.06.2023 Nr. 1

20.06 / Verkehrsunfallflucht

Rethem: Am Dienstagvormittag, in der Zeit von 08.45 Uhr bis 10.30 Uhr, streifte ein unbekanntes Fahrzeug an der" Langen Straße" den Spiegel eines dort geparkten PKW. Ohne seine Pflichten nachzukommen, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten PKW entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Rethem unter 05165-291340 entgegen.

20.06 / Durch Videowagen gemessen

Oerbke-Platzrandstraße: Ein 26jähriger PKW-Fahrer fiel den Beamte der Polizei Heidekreis am Dienstagabend, im Rahmen einer Verkehrsüberwachung mit einem Videofahrzeug (Police-Pilot-System), mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Der PKW-Fahrer befuhr die Platzrandstraße mit gemessenen 118 km/h, in einem Bereich mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Dem Fahrer droht nun ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell