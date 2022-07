Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verfolgt - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Einen Schreckmoment erlebte am Dienstag, 28.Juni 2022, eine 22-Jährige in Jena. Die junge Frau war, gegen 02:30 Uhr, mit einem Bekannten unterwegs und verabschiede sich an der Universitätsbibliothek, ehe sie dann die Erfurter Straße in Richtung Wohnanschrift lief. Plötzlich bemerkte die 22-Jährige, wie ein Fahrzeug hinter ihr anhielt und eine Schiebetür aufging. Aufgrund eines unguten Gefühls versteckte sich die junge Frau hinter einem Baum nahe des Einganges zur Bibliothek. Hier musste die sie feststellen, dass der Pkw näherkam, plötzlich im Kreuzungsbereich ohne ersichtlichen Grund stoppte und beiden Insassen in Richtung der Frau blickten. Von einem unguten Gefühl getrieben lief die 22-Jährige schnellen Schrittes in Richtung Bibliotheksweg. Das Fahrzeug folgte ihr, gab mehrmals ein optisches Lichtsignal und hupte zudem mindestens zweimal. Die junge Frau rannte sodann in die Sophienstraße. Auf dem Weg dahin, im Bereich der Kreuzung Käthe-Kollwitz-Straße und Sophienstraße, ließ die Geschädigte ihre mitgeführte Einkaufstasche zurück, damit sie sich schneller bewegen konnte. An einem Hauseingang versteckte sich die Frau und klingelte bei Anwohnern, damit diese sie zum Schutz ins Haus ließen. Währenddessen sah sie das unbekannte Fahrzeug in der Käthe-Kollwitz-Straße stehen, ein Insasse zeigte in Richtung der Frau und anschließend setzte der Fahrer ganz langsam seine Fahrt in Richtung Sophienstraße fort. In diesem Moment öffnete sich die Haustür und die junge Frau fand Schutz bei den Anwohnern. Die 22-Jährige konnte aus dem Fenster erkennen, dass das Fahrzeug in Richtung Bibliotheksweg und anschließend in die Saalbahnhofstraße einbog und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernte. Bei dem Pkw handelte es sich um einen größeren silberfarbenen Lieferwagen mit einer Schiebetür. Die hinteren Fenster waren abgedunkelt. An dem Pkw war ein Kennzeichen der Stadt Leipzig angebracht Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Kann jemand Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen? Wurde das Fahrzeug bereits zuvor in diesem Bereich festgestellt? Gibt es weitere Hinweise zum Sachverhalt? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641- 810 oder per Mail unter: ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

