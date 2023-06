Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Auffahrunfall 2. Soltau, Diebstahl aus PKW 3. Heidekreis, gutes Wetter führt zu ruhestörendem Lärm

1. Soltau, Auffahrunfall:

Am Freitagvormittag kommt es in der Kirchstraße in Soltau zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersieht der 60- jährige Fahrzeugführer eines Kleinbusses einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden PKW und fährt diesem auf. Der Unfallverursacher wird durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entsteht Sachschaden von insgesamt ca. 7500EUR.

2. Soltau, Diebstahl aus PKW:

Samstag in den Abendstunden kommt es in der Ernst-August-Straße in Soltau zu einem Diebstahl aus einem PKW. Die unbekannte Täterschaft erbeutet auf bislang ungeklärte Weise 150 EUR Bargeld sowie ein Smartphone. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter Tel. 05191/93800 entgegen.

3. Heidekreis, gutes Wetter führt zu ruhestörendem Lärm:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es im Landkreis Heidekreis zu insgesamt 25 Ruhestörungen. Größtenteils handelte es sich bei dem ruhestörenden Lärm um laute Musik. Die verursachenden Personen wurden durch die Polizei zur Ruhe ermahnt.

4. Hodenhagen, Brand einer Lagerhalle:

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Samstagnachmittag, gegen 13:45 Uhr, eine Lagerhalle in der Eickeloher Straße in Hodenhagen in Brand. Da es vor Ort Hinweise darauf gab, dass Gefahrstoffe in der Halle gelagert sein könnten, waren die Freiwilligen Feuerwehren und die Kreisfeuerwehrbereitschaft mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht abschätzbar. Die Ermittlungen dauern an

