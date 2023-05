Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Baustellenradio löst Feuerwehreinsatz aus

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am 31.05.2023 um 00:31 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte teilte die Besatzung eines Streifenwagens mit, dass es sich offensichtlich um eine leer stehende, in Renovierung befindliche Wohnung handeln würde. Die Wohnungstür konnte schadenfrei mit einem Spezialwerkzeug geöffnet und die Wohnung begangen werden. Ein ausgelöster Heimrauchmelder konnte nicht vorgefunden werden. Das Geräusch kam von einem Baustellenradio, welches ein Warnton von sich gab, weil der Akku fast leer war. Das Radio wurde abgeschaltet und die Tür anschließend wieder verschlossen. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr war auch ein Rettungswagen im Einsatz. Der Einsatz konnte nach einer guten halben Stunde beendet werden.

