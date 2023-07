Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Sonntag (02.07.2023) mindestens vier in der Neckarremser Straße im Ludwigsburger Stadtteil Oßweil geparkte Pkws. Der durch zahlreiche Kratzer an einem Mazda, einem Suzuki, einem Mercedes und einem Ford entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 10.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Oststadt sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, die sich unter der Tel. 07141 299200-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de melden können.

