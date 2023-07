Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (02.07.2023) gegen 16:35 Uhr ereignete sich im Bereich der Bahnhofstraße und der Carl-Benz-Straße in Bietigheim-Bissingen ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 55-jähriger Fahrer eines Linienbusses befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Busbahnhof. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Bahnhofstraße in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung zur Carl-Benz-Straße missachtete der bislang Unbekannt mutmaßlich eine rote Ampel und bog nach links in die Carl-Benz-Straße ein. Hierauf leitete der Busfahrer eine Vollbremsung ein um eine Kollision mit dem unbekannten Fahrzeug zu vermeiden. Durch das Bremsmanöver erlitten zwei zehnjährige Fahrgäste im Linienbus leichte Verletzungen. Der Unbekannte fuhr dann in Richtung Tamm unerlaubt davon. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht unter Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail stuttgart-vaihingen@polizei.bwl.de Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten und Angaben zu dem unbekannten Fahrzeuglenker machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell