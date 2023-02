Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebesgut getrackt

Soest (ots)

Am Donnerstag wurde ein Diebstahl aus einem Seat zur Anzeige gebracht, der in der Straße "Kleine Helle" abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurden ein GPS-Tracker und Bargeld entwendet. Anhand des Trackers konnten die eingesetzten Polizeibeamten mit Unterstützung des Sohnes der Anzeigenerstatterin, den Tracker in Soest orten. In einer zentralen Unterbringungseinrichtung wurden die Beamten fündig und konnten den exakten Standort des Trackers in einem Zimmer der Unterkunft bestimmen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde das Zimmer anschließend durchsucht und möglicherweise weiteres Diebesgut sowie Betäubungsmittel aufgefunden. Die beiden Bewohner des Zimmers waren bei der Durchsuchungsmaßnahme nicht vor Ort. Die aufgefundenen Gegenstände - Sonnenbrillen, ein Smartphone und eine Smartwatch wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz von GPS-Trackern kann durchaus sinnvoll sein, um die persönlichen Gegenstände im Falle eines Diebstahls wiederfinden zu können.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell