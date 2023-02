Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: WhatsApp-Masche leider wieder erfolgreich

Soest (ots)

Die Betrugsversuche zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Soest reißen leider nicht ab. Betrüger schaffen es immer wieder mit ihren Lügengeschichten am Telefon oder per WhatsApp, an das Geld der Menschen zu kommen. Am gestrigen Mittwoch erhielt ein Ehepaar aus Lippstadt eine SMS-Nachricht ihrer vermeintlichen Tochter. Diese gab an, dass ihr Mobiltelefon beschädigt sei und nun eine neue Nummer habe. Anschließend bat die "Tochter" um eine dringende Überweisung, da dies aufgrund ihres defekten Handys angeblich nicht möglich sei. Die hilfsbereiten Eltern überwiesen sofort den geforderten Geldbetrag an die in der Nachricht angegebene Bankverbindung. Später meldete sich dann die "echte" Tochter bei ihren Eltern und der Betrug flog auf. Die Polizei rät, wenn Sie über Messenger-Dienste eine Zahlungsforderung bekommen, erst über eine Ihnen bekannte Telefonnummer bei Ihren Angehörigen nachzufragen. Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter der 110 an. Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind. Helfen Sie mit, indem Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese Betrugsmasche informieren.(dk)

