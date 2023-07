Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen

Korntal-Münchingen: Flächenbrände entlang der Bahnstrecke des "Feurigen Elias"

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend (02.07.2023) kam es gleich zu zwei Bränden entlang der Bahnstrecke, die zu der Zeit durch die historische Dampflock "Feuriger Elias" befahren wurde. Zunächst wurde gegen 18:30 Uhr ein Brand am Bahndamm in Korntal gemeldet. Dort hatte im Bereich der Straße "Am Lotterberg" offenbar ein Insektenhotel Feuer gefangen, von wo aus die Flammen auf den Bahndamm übergriffen. Die Freiwillige Feuerwehr Korntal rückte aus und konnte den Brand löschen. Zu einer Beeinträchtigung des Bahnverkehrs auf der Strecke kam es nicht. Kurz vor 19:00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in Hemmingen im Bereich der Aussiedlerhöfe an der Kreisstraße 1654 (K1654) ein Getreidefeld in Flammen stehe. Dort hatte sich ebenfalls im Bereich der Bahnlinie ein Feld entzündet, wobei die Flammen sich rasch auf über 100 Quadratmeter ausbreiteten. Die Freiwilligen Feuerwehren Hemmingen und Ditzingen waren mit 43 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort, um das Feuer zu löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sowie der großen Hitze musste die K1654 zwischen dem Sportgelände Hemmingen und dem Kreisverkehr zur K1653 für den Verkehr gesperrt werden. Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. In Anbetracht der Umstände kann zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass die Brände durch den "Feurigen Elias" ausgelöst wurden, der zu den jeweiligen Zeiten den Streckenabschnitt befuhr. Im Zuge der Löscharbeiten in Hemmingen kam es zu einem Riss in der Trinkwasserversorgung der Höfe im Gewann Rohrhof. Zur Versorgung der Höfe musste eine notdürftige Wasserversorgung eingerichtet werden. Da die Versorgungsleitungen über die Fahrbahn verlaufen, blieb die K1654 auch nach Beendigung der Löscharbeiten im genannten Bereich weiter gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell