POL-LB: Holzgerlingen: Trickdiebin stiehlt Armbanduhr - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Holzgerlingen sucht Zeugen eines Trickdiebstahls, der sich am Montag (03.07.2023) in der Straße "Schaichhof" in Holzgerlingen ereignete. Eine noch unbekannte Frau sprach gegen 12.50 Uhr vor einem zu einem dortigen Golfclub gehörenden Restaurant einen 73 Jahre alten Mann in ausländischer Sprache an. Die Täterin verhielt sich äußerst aufdringlich und berührte den Senior mehrfach am Arm. Plötzlich ließ sie von ihm ab und rannte in Richtung der Bundesstraße 464 davon. Dort stieg sie in einen weißen BMW Kombi mit Pforzheimer (PF-) Kennzeichen ein, der sofort losfuhr. Kurz darauf bemerkte der 73-Jährige das Fehlen seiner hochwertigen Armbanduhr im Wert von mehreren Tausend Euro.

Bei der Unbekannten soll es sich um eine 30 bis 40 Jahre alte, etwa 170 cm große Frau mit braunem Haar gehandelt haben. Sie trug ein beiges Kleid und hatte eine Umhängetasche dabei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Holzgerlingen in Verbindung zu setzen.

