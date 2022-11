Polizei Mettmann

POL-ME: Reifen zerstochen: Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2211096

Mettmann (ots)

In Monheim am Rhein haben bislang noch unbekannte Täter mehrere Autoreifen zerstochen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 1:10 Uhr hatte in der Nacht zu Samstag (19. November 2022) ein Anwohner der Charlottenburger Straße drei Jugendliche von seinem Balkon aus dabei beobachtet, wie diese auf einem Parkplatz an der Hausnummer 2 den Reifen eines dort abgestellten Nissan Micras zerstachen. Der Anwohner machte daraufhin auf sich aufmerksam, woraufhin das Trio flüchtete. Kurz darauf ging der Mann zur Polizei und brachte den Vorfall zur Anzeige.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen stellten die Polizeibeamten fest, dass an insgesamt sieben an der Charlottenburger Straße abgestellten Autos jeweils ein Reifen zerstochen war.

Zu zweien der drei Jugendlichen liegen der Polizei Personenbeschreibungen vor:

Person 1:

- männlich - etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß - schmale Statur - trug eine beige Weste - südländisches Erscheinungsbild

Person 2:

- männlich - etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß - schmale Statur - trug eine schwarze Jacke - südländisches Erscheinungsbild

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zu Samstag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Charlottenburger Straße gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer die Reifenstecher waren? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit entgegen.

