Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfall mit Bus und verletzten Fahrgästen

L 134 - St. Wendel (ots)

Am Nachmittag des 13.04.23 kam es auf der L134 zwischen St. Wendel und Bliesen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Der 19jährige Fahrzeugführer aus St. Wendel befuhr mit seinem PKW zuvor die B41 und wollte an der Ausfahrt Alsfassen nach links auf die L 134 einbiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten Omnibus und es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sodass sie nicht mehr fahrbereit waren. Darüber hinaus wurde der Unfallverursacher sowie Fahrgäste des Busses verletzt. Einer der Passagiere musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die längeren Sperrungen der L134 in Richtung St. Wendel und der Auffahrt der B41 in Richtung Neunkirchen sorgten für erhebliche Beeinträchtigung des Verkehrs. Sollten noch weitere Fahrgäste verletzt worden sein, werden diese gebeten sich bei der Polizei unter 06851-898 0 zu melden.

