POL-GI: Mann berührt 13-Jährige unsittlich+Einbrüche und Diebstähle+Scheunenbrand beim Kloster Arnsburg+ Brände von Hecke und Anhänger+Auseinandersetzung beim Stadtfest+Unfälle

Gießen: Mann berührt 13-Jährige unsittlich - Polizei bittet um Mithilfe

In der Nacht von Samstag (13.08) auf Sonntag (14.08), vermutlich zwischen 02.00 und 03.00 Uhr, berührte ein Mann eine 13-jährige im Gießener Stadtgebiet unsittlich. Die Polizei ermittelt wegen eines Sexualdeliktes und sucht nach Zeugen. Gegen 02.00 befand sich das Mädchen auf dem Parkplatz des Turguts-Markts in der Marburger Straße, als sie von dem Unbekannten angesprochen wurde. Er bot ihr offenbar an, sie zu ihrer Freundin zu fahren. Sie stieg ein und sie fuhren los. Während ihrer Fahrt hielten sie dann auf dem Lidl-Parkplatz in der Sudetenlandstraße an. Dort fasste der Unbekannte die 13-Jährige offenbar unsittlich an. Zu diesem Zeitpunkt befand sich in der Nähe des Parkplatzes eine offenbar wartende unbekannte Frau, die ggf. das Fahrzeug des Tatverdächtigen gesehen haben könnte. Der Unbekannte ist augenscheinlich etwa 40 Jahre alt, zirka 1,65 Meter groß, kräftig und spricht gebrochenes Deutsch. Er hat schwarze volle Haare und einen Dreitagebart. Er trug ein Poloshirt, eine kurze Hose und weiße Turnschuhe. Nach Angaben der Minderjährigen könnte der Unbekannte türkischer Abstammung sein. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein älteres blaues Cabriolet mit Stoffverdeck. Es soll auf dem Parkplatz zwischen 23.00 und 02.00 Uhr gestanden haben. Wem ist der PKW in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Marburger Straße aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem PKW und dessen Fahrer machen? Welche Frau hat ab etwa 02.00 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Sudetenstraße gestanden?

Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Einbruch in Baustellencontainer

In der Georg-Elser-Straße brachen Unbekannt einen Baucontainer auf. Am Samstag gegen 17.55 Uhr öffnete der Einbrecher offenbar ein offenstehendes Fenster und gelangte in den Container. Nach ersten Erkenntnissen fehlt aus dem Gebäude nichts. Wer hat den Einbruch beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen geben? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Kasse entwendet

Eine Bargeldkasse ließen Unbekannte aus einem Imbiss in der Gießener Straße in Wieseck mitgehen. Die Einbrecher gelangten zwischen 23.00 Uhr am Freitag und 07.00 Uhr am Samstag offenbar über ein Fenster in den Verkaufsraum. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Mountainbike gestohlen

In der Straße "Steinerne Brücke" in Wieseck schlugen am Sonntag Fahrraddiebe zu. Zwischen 02.00 und 09.45 Uhr brachen sie das Fahrradschloss eines Mountainbikes auf und machten sich mit der rund 3.000 Euro teuren Beute aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des grau-grünen Bikes des Herstellers Cube nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Einbrecher verschreckt

Ein Anwohner in der Thomastraße verschreckte Samstagabend einen mutmaßlichen Einbrecher. Gegen 23.00 Uhr klingelte jemand an seiner Haustür. Der Bewohner reagierte daraufhin nicht. Wenig später hörte er Geräusche auf seinem Balkon. Als dann ein Unbekannter offenbar an der Balkontür rüttelte, schrie der Anwohner den ungebetenen "Gast" an. Wer hat in der Thomastraße verdächtige Personen gesehen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Grünberg: Diesel abgezapft

Auf Diesel hatten es Unbekannte auf einem Park&Ride Parkplatz an der Autobahnabfahrt der A5 Grünberg abgesehen. Zwischen 09.00 Uhr am Samstag und 16.30 Uhr am Sonntag brachen sie den Tank auf und zapften Benzin ab. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Ordnungshüter der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen

Hungen: Anhänger in Brand gesetzt

In der "Vordergasse" in Hungen-Bellersheim geriet Samstagmittag aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Gegen 13.10 stellte ein vorbeifahrender Zeuge das Feuer fest und informierte die Rettungsleitstelle. Vor Eintreffen der Feuerwehr konnten Anwohner den Brand löschen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer hat dort Samstagmittag verdächtigen Personen beobachtet? Hinweise erbittet die Grünberger Polizeistation unter 06401/9143-0. 0963665

Lich: Brand beim Kloster Arnsburg

Feuerwehr um Polizei waren Samstagabend wegen eines Scheunenbrands beim Kloster Arnsburg im Einsatz. Der Notruf ging um 22.30 Uhr ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand nach ersten Erkenntnissen bereits der gesamte Dachstuhl in Flammen. Gegen 03.20 hatte die Feuerwehr den Brand, der augenscheinlich im Heizungsraum ausgebrochen war, weitestgehend abgelöscht. Glücklicherweise verletzte sich bei dem Brand niemand. Ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern, jedoch ist die als Wirtschaftsgebäude genutzte Scheune vermutlich einsturzgefährdet.. Die Schadenshöhe kann nicht genau beziffert werden, es dürfte sich allerdings um einen Betrag im sechsstelligen Bereich handeln. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Auseinandersetzung beim Stadtfest

Im Seltersweg gerieten während des Gießener Stadtfestes gegen 18.00 Uhr zwei Männer in Streit. In dessen Verlauf versuchte ein Unbekannter einem 30-Jährigen aus dem Wetteraukreis mit einer Glasflasche zu schlagen. Der Mann wich dem Angriff aus und schlug dem Unbekannten nach ersten Erkenntnissen dann ins Gesicht. Der Unbekannte, der laut Zeugenangaben durch die Schläge verletzt worden sei, flüchtete. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 30-Jährigen und den unbekannten Mann eingeleitet. Beschreibung des Unbekannten: Er ist zwischen 25 und 27 Jahren alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und sportlich schlank. Er hat dunkelbraune kurze Haare, eine Tätowierung im Nacken und ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug ein Kurzarmshirt und eine dunkle Hose. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Hungen: Hecke in Brand

Aus unbekannten Gründen geriet in einem Kleingartengelände im "Utpher Kirchenpfad" in Trais-Horloff eine Hecke in Brand. Eine Zeugin entdeckte Montagfrüh gegen 00.30 Uhr das Feuer, löschte es und informierte die Rettungsleitstelle. Zeugen, die Angaben im Zusammenhang mit dem Brand machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Heuchelheim/Lahn: Radfahrer angefahren und geflüchtet

Auf der Heuchelheimer Straße kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Unfallbeteiligte flüchtete und sich ein Radfahrer verletzte. Eine bislang unbekannte Autofahrerin war gegen 15.20 Uhr mit seinem PKW in der Heuchelheimer Straße in Richtung Gießen unterwegs. Als der Unbekannte abbiegen wollte, erfasste er einen von der Paul-Zipp-straße kommenden 22-jährigen Radfahrer. Der junge Biker erlitt leichte Verletzungen am Bein. Die Frau erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Radfahrers und fuhr anschließend davon. Nach ersten Erkenntnissen tauschten die Unfallbeteiligten keine Personalien aus. Die Polizei sucht nach der unbekannten Fahrerin. Sie ist zwischen 50 und 60 Jahren alt. Sie ist klein und hat eine schmale Figur. Ihre Haare sollen rötlich-schwarz gewesen sein. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Staufenberg: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Offenbar unter dem Einfluss von Alkohol kam ein 81-Jähriger am Sonntag, gegen 21.25 Uhr mit seinem Renault in der Brunnenstraße in Mainzler von der Straße ab. In der Folge prallte der PKW gegen einen geparkten Renault. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,6 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

