Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Tageswohnungseinbruch gescheitert.

Lippe (ots)

Einbrecher versuchten am Mittwoch (8. Juni 2022) in ein Einfamilienhaus an der Waldstraße einzudringen. Zwischen ca. 14 - 17 Uhr hebelten die Täter an der Hauseingangstür. In das Gebäude hinein gelangten sie nicht. Möglicherweise fühlten sich die Einbrecher gestört. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

