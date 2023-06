Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bekifft auf dem E-Scooter unterwegs

Landau (ots)

Am 01.06.2023, gegen 08:30 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein 31-jähriger E-Scooterfahrer in der Innenstadt auf. Der Fahrzeugführer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser konnten bei dem 31-jährigen drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, weswegen ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Dieser zeigte eine positive Reaktion auf Cannabisprodukte an. Demnach wurde dem E-Scooterfahrer die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

