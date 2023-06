POL-PDLD: Nach Parkplatzrempler Führerschein weg

Winden (ots) - Die Polizei Wörth sucht derzeit Zeugen, die Angaben zu den Beschädigungen am Gänsebrunnen in Winden in der Hauptstraße machen können. Mehrere Personen beschädigten bereits in der Nacht zum Samstag gegen 02.00 Uhr die dortigen Figuren, darunter Gänse und die Gänseliesel. Die aus Bronze gefertigten Skulpturen wurden mit Gewalt aus ihrer Verankerung gerissen. Zwei, der drei Figuren, platzierten die ...

