Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand einer Scheune

Mittelschmalkalden (ots)

Aus bislang noch nicht geklärten Gründen entwickelte sich Mittwochnacht (05.04.2023) ein Brand in einer Scheune in der Schulstraße in Mittelschmalkalden. Das Feuer griff auf das daneben stehende Wohnhaus über und verursachte Schäden im Bereich des Dachgeschosses. Auch das Wohnhaus, welches direkt an die Scheune grenzt, wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Alle Anwohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und über mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt, jedoch ist die Scheune einsturzgefährdet. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

