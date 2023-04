Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nichts gelernt

Suhl (ots)

Nichts gelernt hat ein 43-jähriger Mann aus Suhl. Er wurde erst am Montag aus der Haft entlassen und einer seiner ersten Wege führte ihn in eine Drogerie im Suhler Steinweg. Dort entwendete er Parfum und andere Artikel im Wert von über 500 Euro und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Aufgrund der guten Beschreibung konnte der Mann wenig später von Polizisten in der Bahnhofstraße festgestellt werden. Die Durchsuchung brachte das gesamte Diebesgut zum Vorschein. Der zuständige Staatsanwalt bestätigte die vorläufige Festnahme und im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens wurde der Mann bereits am Dienstagvormittag (04.04.2023) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und so war der Duft der Freiheit bereits nach 24 Stunden wieder verflogen und die nächsten mindesten fünf Monate wird er zunächst wieder Gefängnisluft schnuppern müssen.

