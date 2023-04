Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch - alles verwüstet

Fambach (ots)

Einbrecher wüteten in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in einer Firma in der Straße "Unter der Todenwarth" in Fambach. Sie verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchwühlten danach sämtliche Schränke in allen Büros. Ein Tresor war Ziel der Unbekannten. Diesen brachen sie auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Wie hoch der Gesamtschaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

