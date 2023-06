Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Festnahme und Durchsuchungen wegen Handels mit Cannabisprodukten

Landau (ots)

Die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalinspektion Landau führen derzeit ein Verfahren gegen mehrere Personen aus dem Landkreis Germersheim wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Cannabisprodukten in nicht geringer Menge.

Bereits am 10.05.2023 waren zwei Männer im Alter von jeweils 20 Jahren festgenommen worden, gegen die sich der Verdacht verdichtet hatte, dass sie als Mitglieder der Bande mit Cannabis in nicht geringer Menge Handel treiben. Bei der Festnahme der beiden Männer waren 36 kg Marihuana mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von ca. 300.000 EUR aufgefunden und beschlagnahmt worden. Beide Beschuldigte wurden am Folgetag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Haftbefehle erließ. Die Männer befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Gestern, dem 31.05.2023, wurde ein weiteres Bandenmitglied, ein 19-jähriger Mann, festgenommen und dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landau vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau wegen des dringenden Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Haftbefehl. Auch der 19-jährige kam in Untersuchungshaft. Zudem wurden gestern aufgrund von von der Staatsanwaltschaft Landau erwirkten Durchsuchungsbeschlüssen gegen weitere Verdächtige elf Objekte in der Südpfalz sowie im Regierungsbezirk Karlsruhe durchsucht. Hierbei konnten u.a. mehrere hundert Gramm Marihuana, scharfe Munition und ein hoher vierstelliger Geldbetrag aufgefunden werden.

Die Ermittlungen dauern an.

