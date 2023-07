Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Brand auf Gartengrundstück

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Holzgerlingen rückte am Montag (03.07.2023) gegen 07.15 Uhr in die Klemmertstraße in Holzgerlingen aus, nachdem ein Brand auf einem Gartengrundstück gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus noch ungeklärter Ursache ein Spielhäuschen für Kinder aus Plastik in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizeiposten Holzgerlingen in Verbindung zu setzen.

