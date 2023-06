Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Falsche Polizeibeamte rufen an

Warstein (ots)

Am Montag riefen in mindestens vier Fällen "falsche" Polizeibeamte Bürgerinnen und Bürger im Bereich Warstein an. In keinem der angezeigten Fälle konnten die Betrüger ihre Opfer hinters Licht führen. Alle Angerufenen bemerkten den Schwindel und legten einfach auf. Die "falschen" Polizisten versuchten wieder mit ihren mittlerweile bekannten Geschichten, die überwiegend älteren Mitbürger dazu zu bewegen, Auskünfte über ihre Wertsachen zu geben oder Geldbeträge an "falsche" Polizeibeamte zu übergeben. Bitte geben Sie keine Auskünfte über persönliche Daten und legen Sie einfach auf. Präventionshinweise zu dem Thema "falsche" Polizei finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon (dk)

