POL-SO: Kühlwagen beschädigt

Lippstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 4. Juni, 22 Uhr und dem 5. Juni, 8 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen Gebrauchtwagenhandel in der Raiffeisenstraße ein. Vermutlich verschafften sich die Einbrecher zunächst über ein auf Kipp stehendes Fenster im Erdgeschoss Zutritt in das Gebäude. Dort durchsuchten die Diebe die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten nach ersten Ermittlungen ein hochwertiges Ladegerät, eine Taschenlampe und diverse ...

