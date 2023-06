Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Jugendliche Einbrecher gefasst

Soest (ots)

In der vergangenen Nacht, drangen drei jugendliche Täter gegen 00:25 Uhr, in eine Elektrofirma im Windmühlenweg ein. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Schein mehrerer Taschenlampen auf dem Firmengelände wahrgenommen und umgehend die Polizei verständigt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten zogen sich die Täter zunächst in das Gebäude zurück. Zuvor hatten die Jugendlichen eine Scheibe eingeschlagen, um sich Zutritt in das Innere der Firma zu verschaffen. Die Beamten umstellten das Gebäude. Nachdem der eingetroffene Diensthundführer den Einsatz des Diensthundes androhte, machten sich die drei Jugendlichen im Alter von 12, 14 und 15 Jahre bemerkbar und ließen sich durch die Beamten aus dem Gebäude herausführen. Die drei Minderjährigen, mit Wohnsitz in Dortmund, wurden anschließend zur Polizeiwache Soest gebracht und dem Jugendamt übergeben. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen zur Sachverhaltsaufklärung aufgenommen.(dk)

