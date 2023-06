Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Präventivaktion zur Verhinderung von Taschendiebstählen - Sprühschablone im Einsatz

Soest (ots)

Die Polizei Soest führt am Mittwoch, 7. Juni, in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr eine präventive Aktion zur Verhinderung von Taschendiebstählen in der Soester Innenstadt durch. Beamte der Kriminalpolizei werden an einem Informationsstand auf dem Soester Markplatz Tipps zur Verhinderung von Diebstahlsdelikten geben. Darüber hinaus werden ab 12 Uhr an verschiedenen Stellen in der Soester Innenstadt Hinweise auf den Boden aufgesprüht. Auf dem Parkplatz des City-Centers, des Bahnhofes und der Petristraße wird die Polizei die Hinweise auf dem Boden aufbringen.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell