Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Montagmorgen kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen Dr.-Wilhelm-Röpke-Straße und der Wiedenbrücker Straße. Ein 83-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr mit seinem Audi die Wiedenbrücker Straße in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er nach rechts in die Dr.-Wilhelm-Röpke Straße abzubiegen und übersah dabei eine 80-jährige Fahrradfahrerin aus Lippstadt, die zeitgleich die Dr. Wilhelm-Röpke-Straße querte, um in Richtung Innenstadt zu fahren. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Die 80-Jährige stürzte mit ihrem Rad auf die Fahrbahn und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

