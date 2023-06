Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsdienst im Einsatz

Soest - Möhnesee (ots)

Am gestrigen Sonntag führte der Verkehrsdienst der Polizei Soest gleich zwei Sondereinsätze durch. In der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr führten die Beamten zusammen mit Kräften des Verkehrdienstes Unna und Hamm, Kontrollen im Bereich des Möhnesees durch. Der Fokus der Kontrollen lag hierbei auf der Reduzierung schwerwiegender Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Kradfahrern. Die Überprüfung technischer Veränderungen an den Zweirädern im Hinblick auf die Geräuschemmission erfolgte ebenso im Rahmen des Sondereinsatzes. Ein Kradfahrer fiel negativ auf, da er das Kennzeichen seines Zweirades derart verbogen hatte, so dass ein Ablesen des Kennzeichens nicht möglich war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. Trauriger Spitzenreiter der ebenfalls durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen war der Fahrer eines Krades, der statt der erlaubten 70 km/h mit 121 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet nun ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeldbescheid. Auf dem Kaufland-Parkplatz in Soest informierte zeitgleich der Verkehrsdienst im Hinblick auf den anstehenden Ferien-Reiseverkehr unter anderem über Ladungssicherung, Verhalten im Stau und Sicherung von Wohnmobilen und -anhängern. Die Bürgerinnen und Bürger hatten hier die Gelegenheit, ihre Fahrzeuge anhand einer aufgebauten Waage prüfen zu lassen. Sowohl die Kontrollen am Möhnesee als auch der Aktionstag in Soest wurden von den Bürgerinnen und Bürgern sehr positiv aufgenommen. Auch zukünftig wird der Verkehrsdienst derartige Kontrollen und Aktionstage durchführen.(dk)

