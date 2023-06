Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 4. Juni, 22 Uhr und dem 5. Juni, 8 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen Gebrauchtwagenhandel in der Raiffeisenstraße ein. Vermutlich verschafften sich die Einbrecher zunächst über ein auf Kipp stehendes Fenster im Erdgeschoss Zutritt in das Gebäude. Dort durchsuchten die Diebe die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten nach ersten Ermittlungen ein hochwertiges Ladegerät, eine Taschenlampe und diverse Getränkeflaschen. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

