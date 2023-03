Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 05.03.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Räuberischer Diebstahl ++ Fahren unter Betäubungsmitteln (2) ++ Diebstahl Kleinkraftrad ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Brand Gartenlaube ++ Sachbeschädigung ++

Leer - Räuberischer Diebstahl

Am gestrigen Abend gegen 20:40 Uhr beobachteten Mitarbeiter eines Restaurants in der Heisfelder Straße einen männlichen Gast dabei, wie dieser das Portemonnaie eines Mitarbeiters aus dessen Jackentasche entwendete. Der flüchtige Täter entfernte sich anschließend aus dem Restaurant, konnte jedoch im Nahbereich durch einen Mitarbeiter zunächst festgehalten werden. Gegen dieses Festhalten setzte sich der Täter zur Wehr und floh vor Eintreffen der Polizeibeamten von der Örtlichkeit. Der Täter soll schlank und zirka 20-30 Jahre alt sein. Weiterhin soll er dunkel gekleidet gewesen sein und blonde, kurze Haare haben. Er soll zudem über eine auffallende Tätowierung unter einem Auge verfügen. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Führen eines Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war ein 21-jähriger Mann aus Moormerland mit seinem Pkw unterwegs. Festgestellt wurde dies bei einer Kontrolle in der Dr.-Warsing-Straße am gestrigen Tag gegen 22:50 Uhr. Ein von den Polizeibeamten durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.

Leer - Führen eines Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 23-jähriger Mann aus Leer, den Beamte am heutigen Tag um 03:25 Uhr mit seinem Pkw in der Straße Blinke in Leer kontrollierten. Ein Vortest wurde durch den Mann abgelehnt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.

Moormerland - Diebstahl Kleinkraftrad

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag dem 03.03.2023, 22:00 Uhr, und dem gestrigen Samstag, 12:00 Uhr, ein Kleinkraftrad aus einem Schuppen in der Christine-Charlotten-Straße. Hierbei handelt es sich um ein Kleinkraftrad der Marke MBK in lila. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bunde - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Einen 37-jährigen Pkw-Führer aus Bunde kontrollierten Beamte am gestrigen Abend gegen 21:00 Uhr in der Mühlenstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 37-jährige Mann nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und dem Bunder die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Brand einer Gartenlaube

Am 04.03.2023, um ca. 23:00 Uhr, geriet eine Gartenlaube im Emder Stadtteil Barenburg aus bislang ungeklärten Gründen in Brand. Das Feuer breitete sich über einen angebauten Unterstand auf die Gartenlaube aus, welche durch den Vorfall stark beschädigt wurde. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden wird derzeit auf ca. 3000,- EUR geschätzt. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

Emden - Sachbeschädigung

Am 04.03.2023 wurde der Polizei in Emden durch eine Passantin eine Sachbeschädigung im Emder Stadtwald gemeldet. Durch einen bislang unbekannten Täter sind diverse Anlagen im Bereich des Waldes mittels eines unbekanntem Werkzeuges beschädigt und teilweise vollkommen zerstört worden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell