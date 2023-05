Polizei Düren

POL-DN: Einbruch am helllichten Tag

Düren (ots)

Bislang Unbekannte brachen am gestrigen Donnerstag (25.05.2023) in ein Einfamilienhaus in Birkesdorf ein. Ob und was sie erbeuteten, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 12:00 - 14:00 Uhr verschafften sich der oder die Täter Zugang zu dem freistehenden Einfamilienhaus in der Birkesdorfer Nordstraße. Dazu überwanden sie die Mauer, die das Grundstück einfriedet, und brachen mit Gewalt die verschlossene Haustüre auf. Im Inneren des Hauses durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen und stifteten dabei Chaos. Ob sie Beute machen konnten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme durch die Polizei noch nicht abschließend fest. Die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort.

Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die am gestrigen Donnerstag zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr ungewöhnliche Beobachtungen rund um die Nordstraße in Birkesdorf gemacht haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Opfer eines Einbruchs zu werden, ist für die Betroffenen zumeist sehr belastend. In dieser Situation kann eine Auflistung Ihrer Wertgegenstände hilfreich sein. Sie dient als Eigentumsnachweis und kann den Beamtinnen und Beamten die Zuordnung von aufgefundenem Diebesgut erleichtern. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website propk unter: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste/

