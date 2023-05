POL-DN: Autofahrer übersieht beim Abbiegen E-Scooter

Kreis Düren (ots) - Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen. Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Düren vor diesen falschen Polizeibeamten. Am gestrigen Tag versuchten die Betrüger gleich zweimal ihr Glück im Kreis Düren. Beide Male meldeten sie sich per Telefon und gaben sich unter falschem Namen als Polizeibeamte aus. Unter dem Vorwand, dass man Fragen zu ...

