POL-DN: Unfall beim Abbiegen

Düren/Jülich (ots) - Erst verursachte er einen Verkehrsunfall und flüchtete, dann wurde der per Haftbefehl gesuchte Mann festgenommen. Der 42-Jährige war am Montagnachmittag (22.05.2023) um 13:45 Uhr mit seinem Pkw in der Nordstraße unterwegs. Dort fuhr er gegen einen geparkten Pkw, in dem sich zum Unfallzeitpunkt noch ein Kind befand. Hierbei wurde er von Zeugen beobachtet. Verletzt wurde jedoch niemand. ...

