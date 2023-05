Polizei Düren

POL-DN: Festnahme nach Verkehrsunfallflucht

Düren/Jülich (ots)

Erst verursachte er einen Verkehrsunfall und flüchtete, dann wurde der per Haftbefehl gesuchte Mann festgenommen.

Der 42-Jährige war am Montagnachmittag (22.05.2023) um 13:45 Uhr mit seinem Pkw in der Nordstraße unterwegs. Dort fuhr er gegen einen geparkten Pkw, in dem sich zum Unfallzeitpunkt noch ein Kind befand. Hierbei wurde er von Zeugen beobachtet. Verletzt wurde jedoch niemand.

Anschließend flüchtete der 42-Jährige mit dem Fahrzeug über die Neue Jülicher Straße in Richtung Birkesdorf. Die Polizei erhielt kurz darauf Kenntnis darüber, dass sich das flüchtige Fahrzeug in Jülich aufhalten soll und fahndete nach diesem. In der Neusser Straße konnten die Beamten den Pkw und seinen Fahrer ausfindig machen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass gegen den 42-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl und ein Haftbefehl vorlagen.

Der Mann wurde festgenommen und zur Polizeiwache Jülich gebracht. Die Polizei stellte das Auto, den Führerschein sowie mehrere Mobiltelefone sicher.

