Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Bürogebäude

Aldenhoven (ots)

Bislang Unbekannte brachen in der Zeit von Mittwoch (17.05.2023) bis Montag (22.05.2023) in ein Bürogebäude in der Industriestraße ein.

Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude, indem sie ein Fenster beschädigten. Nachdem sie die Schränke durchwühlten und so in den Besitz eines Laptops gelangt waren, entkamen die Diebe unerkannt. Laut Angaben einer 58- Jährigen Verantwortlichen lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 12:00 Uhr am Mittwoch und 05:50 Uhr am Montag eingrenzen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell