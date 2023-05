Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher nutzten offenes Fenster

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Ein offenes Fenster nutzten bislang unbekannte Einbrecher am Sonntagmorgen (21.05.2023), um in ein Wohnhaus in der Flurstraße einzubrechen.

Die 74-jährige Bewohnerin des Hauses hatte, nach eigenen Angaben, gegen 08:30 Uhr ein Fenster im Obergeschoss des Hauses vollständig geöffnet. Als sie dieses gegen 09:50 Uhr wieder schließen wollte, stellte sie den Einbruch fest. Die unbekannten Täter waren vermutlich über das Garagendach durch das geöffnete Fenster in das Obergeschoss des Hauses gelangt. Dort öffneten sie Schränke und Schubladen in allen Räumen und gelangten so in den Besitz von Schmuck. Mit ihrer Beute verließen die Unbekannten den Tatort, während die Seniorin und ihr Ehemann sich im Erdgeschoss aufhielten. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell