Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0192 --Länderübergreifende Verkehrskontrolle--

Bremen (ots)

Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: 23.03.2023, ab 15:00 Uhr

Am Donnerstag fanden in den Bundesländern Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein länderübergreifende Verkehrskontrollen der Polizei und Bundespolizei statt. Ein Schwerpunkt dabei war die Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls durch reisende Tätergruppierungen. Obwohl die Einbruchszahlen sich derzeit auf einem niedrigen Niveau befinden, beeinträchtigt dieses Deliktsfeld das Sicherheitsempfinden der Betroffenen nachhaltig.

Die länderübergreifend abgestimmten Maßnahmen im Nordverbund fanden mit dem Ziel statt, relevante Personen aus dem Deliktsfeld Wohnungseinbruchdiebstahl und Kraftfahrzeugsdiebstahl festzustellen, zu identifizieren und gegebenenfalls festzunehmen. Weitere Schwerpunkte lagen in Bremen in der Erlangung von Ermittlungsansätzen und der Kontrolle und Feststellung von Autofahrern unter Drogen- und Alkoholeinfluss sowie die Ahndung von Verkehrsverstößen. Es wurden im Bremer Osten stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt, darunter eine stationäre Großkontrolle in Hemelingen. Hierzu wurden mit Einsatzkräften verdächtige Fahrzeuge und darin befindliche Personen überprüft. Daneben waren vermehrt uniformierte Streifen präventiv und Zivilkräfte unterwegs. Auch in Bremerhaven fanden diese Kontrollen statt. Die Maßnahmen begannen um 10 Uhr und endeten um 24 Uhr.

An dem Einsatz aller Bundesländer waren insgesamt über 750 Einsatzkräfte beteiligt und es wurden über 1700 Fahrzeuge kontrolliert. Insgesamt wurden 104 Strafanzeigen und 123 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Unter anderem konnten Verdächtige in Hamburg mit einer scharfen Schusswaffe im Zusammenhang mit Betäubungsmitteldelikten festgenommen werden.

Die Polizei Bremen und die Zollbehörde kontrollierten insgesamt 316 Fahrzeuge und 345 Personen. Es wurden diverse Anzeigen, unter anderem wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und Verstößen gegen das Waffengesetz gefertigt. Außerdem wurde ein Haftbefehl vollstreckt. Dazu ahndeten die Einsatzkräfte 23 Ordnungswidrigkeiten wegen Verkehrsverstößen.

Anlass dieses Einsatzes ist die Vereinbarung der Innenminister und -senatoren der norddeutschen Küstenländer vom 08. März 2018 über das gemeinsame Vorgehen zur Bekämpfung der länderübergreifenden Eigentumskriminalität, insbesondere des Wohnungseinbruchdiebstahls durch organisierte Banden.

Der Fahndungsdruck auf reisende Einbrecherbanden wird auch zukünftig konsequent weiter hochgehalten.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell