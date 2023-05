Polizei Düren

POL-DN: 15 Linienbusse und Pkw beschädigt

Düren (ots)

Am Sonntag (21.05.2023) beschädigten fünf Minderjährige auf dem Gelände der Deutschen Bahn unter anderem mehrere Linienbusse.

Gegen 18:45 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Leitstelle der Polizei. Er hatte kurz zuvor beobachtet, wie mehrere Jugendliche auf dem Betriebsgelände an der Eisenbahnstraße Fahrzeuge beschädigt hatten. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die fünf Personen zu Fuß über das Gleisbett. An der Arnoldsweiler Straße holte die Polizei die Jugendlichen ein. Die Minderjährigen, bei denen es sich um fünf Jungen (13, 11, 15, 13 und 14 Jahre alt) aus Düren und Nörvenich handelt, hatten zuvor insgesamt 15 Fahrzeuge beschädigt. Darunter befanden sich acht Linienbusse, sechs Pkw und ein Transporter. Die Minderjährigen hatten an allen Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen, außerdem beschädigten sie unter anderem Rückleuchten und in einem Fall ein Cockpit-Display. Die Polizei brachte die fünf Tatverdächtigen zur Polizeiwache nach Düren, dort wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen.

