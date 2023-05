Polizei Düren

POL-DN: Einbruchserie in Birkesdorf

Düren (ots)

Insgesamt viermal schlugen bislang unbekannte Einbrecher in der Zeit von Donnerstag (18.05.2023) bis Freitag (19.05.2023) zu. Dreimal hatten sie es auf Blumengeschäfte abgesehen, bei einer vierten Tat griffen sie einen Imbiss an.

Sowohl zwischen 11:30 Uhr und 07:50 Uhr, als auch zwischen 23:00 Uhr und 07:00 Uhr, lagen ein Geschäft und ein Imbiss im Fokus von Dieben. Während im ersten Fall ein Fenster aufgehebelt wurde, so wurde beim Imbiss eine Hintertür angegangen. Nach beiden Taten entkamen die Täter mit erbeutetem Bargeld. Ein drittes und viertes Mal schlugen Täter in gleicher Art und Weise auf der Matthias-Claudius-Straße zu. Während in der Zeit zwischen 23:20 Uhr und 10:05 Uhr die Haupteingangstür eines Ladenlokals aufgehebelt wurde, wurde zwischen 23:30 Uhr und 07:00 Uhr ein Fenster einer weiteren Lokalität aufgehebelt. Auch hier erbeuteten die Täter Bargeld, aus dem zweiten Zielobjekt außerdem elektronische Geräte.

In allen Fällen entkamen die Täter unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell