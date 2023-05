POL-DN: 540 Verstöße an Christi Himmelfahrt

Merzenich (ots) - Diebe brachen vermutlich in der Nacht zu Donnerstag (18.05.2023) in Girbelsrath eine Garage auf und entwendeten zwei Motorräder. Am Donnerstagnachmittag meldete sich ein 28-Jähriger aus Merzenich bei der Polizei in Düren und zeigte einen Einbruch in eine Garage in der Mittelstraße in Gribelsrath an. Der oder die Täter stahlen aus der Garage ein Krad der Marke BMW mit dem amtlichen Kennzeichen ...

