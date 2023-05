Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte nach Unfall

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hans-Brückmann-Straße wurden am Freitagmittag (19.05.2023) zwei Personen verletzt. Ein 16-Jähriger aus Kerpen war gegen 11:50 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Hans-Brückmann-Straße, in Richtung Bismarckstraße, unterwegs. Von dort beabsichtigte er nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Aufgrund eines wartenden Fahrzeugs konnte der 16-Jährige den entgegenkommenden Verkehr nicht vollständig einsehen. Er bog dennoch ab und kollidierte mit einem 63-Jährigen aus Düren, der mit seinem Motorrad auf der Hans-Brückmann-Straße in Fahrtrichtung Arnoldsweiler Straße unterwegs war. Der Kerpener wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Dürener erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ihr Zweiräder wurden abgeschleppt.

