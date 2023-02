Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart: Verkehrsunfall nach Fahrstreifenwechsel

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem Sachschaden von rund 11.000 Euro kam es am Donnerstag gegen 20:20 Uhr auf der Bundesautobahn 8 (BAB 8) zwischen den Autobahnanschlussstellen Stuttgart-Flughafen/Messe und Stuttgart-Plieningen. Eine 18-jährige Toyota-Lenkerin befuhr den mittleren Fahrstreifen in Fahrtrichtung München, als sie beim Fahrstreifenwechsel nach links vermutlich einen dort fahrenden 26-jährigen Seat-Lenker übersah. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Toyota nach rechts über alle Fahrstreifen abgewiesen und letztendlich an einem Erdwall rechts neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Durch den Unfall erlitt die 18-Jährige leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten angeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die BAB 8 in Fahrtrichtung München zeitweise komplett gesperrt werden, wodurch es zu einem Rückstau von etwa fünf Kilometern kam.

