Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Lkw streift Pkw und fährt davon

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr kam es in der Horber Straße in Herrenberg, an der Kreuzung zur Hindenburgstraße und der Nagolder Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem hinterlassenen Sachschaden von rund 2.500 Euro. Eine 53-jährige VW-Lenkerin stand links neben einem bislang unbekannten Lkw-Lenker an einer roten Lichtzeichenanlage. Als der Lkw bei Grün losfuhr, streifte er mit der hinteren linken Fahrzeugseite die rechte Vorderseite des VW und fuhr anschließend weiter. Der Lkw soll eine orangene Plane gehabt haben. Der Fahrer wurde auf etwa 40 bis 45 Jahre geschätzt, soll eine Brille und ein kariertes Hemd getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: HERRENBERG.PREV@polizei.bwl.de, zu melden.

