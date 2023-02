Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim-Ottmarsheim: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde ein 27 Jahre alter Motorroller-Fahrer am Donnerstagabend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 22.00 Uhr in Ottmarsheim in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Ein 33-jähriger Mercedes-Lenker hatte den Roller-Lenker mutmaßlich übersehen, als er von der Rudolf-Diesel-Straße nach links in die Otto-Hahn-Straße abbiegen wollte. Der 27-Jährige fuhr seinerseits auf der Otto-Hahn-Straße in Richtung des Kreisverkehrs, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr Besigheim mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften zur Unterstützung bei den Absperrmaßnahmen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell