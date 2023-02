Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen zu Körperverletzung am Elbenplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Körperverletzung, die sich am Rosenmontag zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr am Elbenplatz in Böblingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter schlug im Rahmen von Faschingsfeierlichkeiten an einem Schirmzelt auf dem Elbenplatz einem 26-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen. Der Täter war zur Tatzeit nicht kostümiert, trug ein rotbraunes Shirt, hatte schwarze kurze Haare und soll zwischen 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein. Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter Tel: 07031 1313-0 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

